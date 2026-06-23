Puigdemont felicita a Jordi Martí con un mensaje tras ser elegido alcaldable de Junts en Barcelona

Archivo - El exalcalde de Barcelona Xavier Trias con el actual líder de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí y los concejales Neus Munté y Joan Rodríguez, junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. - @XAVIERTRIAS - Archivo

BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha felicitado al portavoz del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, con un mensaje tras haber ganado las primarias para ser el alcaldable en la capital catalana, han avanzado fuentes consultadas a Europa Press.

Puigdemont envió un whatsapp la mañana del lunes a Martí para felicitarle, un día después de que éste se impusiera en las primarias con el 40,29% de los votos, seguido de la diputada del Congreso Pilar Calvo, que quedó en segundo lugar; del abogado Jaume Alonso-Cuevillas, y de la secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada, Glòria Freixa.

Pese a que Martí no tenía el respaldo de la dirección del partido, que apostaba por el portavoz de Junts, Josep Rius, como alcaldable en Barcelona, se ha puesto a disposición de Junts en diversas entrevistas posteriores a la elección y ha asegurado que no le consta que hayan ido en su contra.