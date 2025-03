Puigdemont llama a no abandonar la "trinchera" y dice que Junts no es un partido de exclusiones

Turull (Junts) pronostica que Illa "nunca arreglará Rodalies" y le ha acusado de priorizar a Sánchez

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha llamado este sábado a no abandonar la "trinchera" y ha asegurado que la formación de los juntaires no es un partido de exclusiones.

"No somos el partido del odio; no somos el partido de las exclusiones; no somos el partido de la selección: a tú sí, a tú no. Somos el partido de todos", ha remarcado Puigdemont en una intervención telemática en un acto de bienvenida del partido a nuevos militantes celebrado en el teatro El Patronat en La Garriga (Barcelona).

El presidente de Junts ha defendido al partido como una fuerza decisiva en Madrid, a su juicio, que busca el progreso y libertad de Catalunya: "No vale abandonar una trinchera porque las cosas se han puesto muy difíciles".

JORDI TURULL

Puigdemont se ha pronunciado así tras el pacto PSOE-Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración, mientras que el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha lamentado que algunos partidos carguen contra los juntaires por este acuerdo, según él.

"Es normal que personajes como Aznar se pongan nerviosos, lo que no esperábamos es que gente como los de Podemos vengan a calificarnos de racistas", ha criticado Turull.

Asimismo, Turull ha pronosticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "nunca arreglará Rodalies porque su prioridad es el PSOE y proteger a Pedro Sánchez", después de las últimas incidencias ferroviarias.