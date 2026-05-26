Puigdemont pide a Illa menos victimismo con Zapatero y explicar el "especial interés" con China

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. - Jasper Jacobs / Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRES) -

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha pedido este martes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, menos victimismo y más explicaciones tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso 'Plus Ultra', especialmente para saber de dónde viene el "especial interés" con China.

"Menos victimismo y más explicaciones. Que nos hacen falta muchas, especialmente para saber de dónde viene vuestro especial interés con China", ha dicho el expresidente de la Generalitat en un mensaje en X recogido por Europa Press, en el que respondía a un vídeo colgado por Illa de una entrevista este mismo miércoles en La Sexta.

En el vídeo, Illa asegura que los socialistas ni se doblan ni se rinden ante la situación actual y defiende el trabajo del Gobierno central en materia laboral, internacional y de derechos sociales: "Ser socialista es una forma de estar en el mundo. Y es creer en la dignidad cuando es difícil, creer en la justicia cuando cuesta y creer en la gente cuando otros miran hacia otro lado".