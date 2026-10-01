Puigdemont reivindica el 1-O como el día de la "victoria rotunda de la unidad"

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este jueves el 1-O como el día de la "victoria rotunda de la unidad" en el día que se cumplen 9 años de la jornada.

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press, en el que ha reivindicado que el 1-O los catalanes votaron "la independencia a pesar de la resistencia y la violencia del Estado español".

Ha afirmado que el 1-O es un orgullo para Catalunya porque fue un ejemplo de democracia, responsabilidad y civismo, "confrontado al ejemplo de autoritarismo, irresponsabilidad y barbarie que dio el Estado".

Puigdemont ha asegurado que el 1-O es la "legitimidad" sobre la que se construye un proceso irrenunciable y democrático que debe culminar en la independencia de Catalunya, según él.

El expresidente ha acompañado su mensaje con una foto de una 'estelada' y ha terminado su mensaje diciendo: "Por eso aún estamos aquí. Por eso estaremos. Visca Catalunya lliure".