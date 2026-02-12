Puigdemont reprocha al PSOE haber desbloqueado la ley de la multirreincidencia tras romper con ellos

Archivo - El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reprochado al PSOE haber desbloqueado la aprobación de la ley contra la multirreincidencia en el Congreso, pese a haberla pactado entre ambos, tras haber roto con los socialistas.

"Queda clara cuál es la manera de que entiendan las cosas. Y no es precisamente allanarse como hacen sus socios, que priorizan 'frenar a la derecha' mientras que en realidad lo que acaban frenando son los trenes de Catalunya", ha destacado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Todo ello después de que el Congreso haya aprobado este jueves con los votos del PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN la reforma penal impulsada por el partido de Puigdemont para aumentar el castigo a la multirreincidencia, una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez para desbloquear otras leyes.