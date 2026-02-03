Puigdemont ve en la crisis de Rodalies una "asfixia premeditada de Catalunya" por parte del Estado

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que hay una "asfixia premeditada de Catalunya" por parte del Estado en el marco de la actual crisis de Rodalies.

En un mensaje en 'X' este martes recogido por Europa Press, ha lamentado que los socialistas "disponen de todo el poder en Catalunya para sobresalir" en este propósito.

Ha sostenido que una de las rótulas que hace funcionar Catalunya es la conectividad, que considera que se ha ido rompiendo a la vista de todo el mundo: "Pero el Estado español la ha dejado pudrir. Está hecho a conciencia, porque hace décadas que están al caso y puntualmente informados", ha criticado.