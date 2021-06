Puigneró, abierto a valorar si ejecutar o no el Cuarto Cinturón de Granollers a La Roca (Barcelona)

Se compromete a incluir en el próximo Presupuesto que la fibra óptica llegue a todos los municipios

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha defendido este miércoles finalizar la obra del conocido como Cuarto Cinturón entre Abrera y Viladecavalls (Barcelona), pero ha asegurado que están dispuestos a valorar si se debe ejecutar el tramo entre Granollers y la Roca del Vallès (Barcelona).

Lo ha explicado en el pleno del Parlament a preguntas del diputado de los comuns Marc Parés, a quien Puigneró ha dicho que "el Estado tiene una implicación importante en esta obra" y le ha recordado que su partido forma parte del Gobierno central.

A preguntas de Parés sobre ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ha recordado que han creado una mesa con los agentes implicados, que se reunió el lunes y en la que encontraron "más puntos de encuentro que desencuentros", y ha destacado en que no aceptarán soluciones que no incluyan conexiones de alta velocidad con los de Girona y Reus (Tarragona).

Parés ha pedido al Govern que no sea ambiguo con el debate de la ampliación del Aeropuerto: "Digan que no a la tercera pista, digan que sí a la preservación del estanque de La Ricarda, y no cedan al chantaje de Aena", y ha tachado el Cuarto Cinturón de caduco y de infraestructura del pasado.

FIBRA ÓPTICA

El vicepresidente se ha comprometido a que el primer Presupuesto de esta legislatura incluya la dotación presupuestaria para que la fibra óptica llegue "al 100% de municipios de Catalunya".

Puigneró ha detallado que la fibra óptica llega ahora al 91% de la población catalana en 415 municipios, y que están trabajando para alcanzar el 96% de la población en 657 municipios cuando termine este año.