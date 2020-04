Puigneró recuerda a ERC que Rull, Turull y Puig no fueron nombrados consellers a distancia y Soler sí

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha recordado al diputado de ERC, Jordi Alberich, que los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull y Lluís Puig no fueron nombrados consellers hace dos años y el nuevo conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé, sí que lo ha sido.

El conseller de Políticas Digitales se refería en la comisión parlamentaria de su departamento al momento en que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, firmó un decreto por el que nombraba como consellers a Rull, Turull y Puig en mayo de 2018, cuando Catalunya estaba intervenida por el 155, aunque ese decreto jamás llegó a publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Puigneró ha comparado de este modo la investidura de Solé, que se hizo a distancia por las normas de confinamiento dictadas por la pandemia del coronavirus, con la situación de Rull, Turull y Puig que no llegaron a ser designados consellers porque se encontraban en la cárcel o el extranjero tras haber impulsado el 1-O.

Puigneró y Alberich han discrepado en diversas intervenciones este lunes durante la comisión parlamentaria por vía telemática en la que el conseller tenía que responder sobre la gestión de la crisis del Covid-19.

"Llevamos ya cerca de diez sesiones telemáticas del Consell Executiu sin ningún problema, funcionando con plena normalidad. No solo lo hemos hecho sino que hemos investido telemáticamente a un conseller, eso que estaba prohibido, que era imposible y que salas y pasillos de este Parlament han tenido que escuchar durante dos años que este era un hecho que no se podía permitir y que amenazaban con hacer saltar la realidad, ahora resulta que no hemos tenido ningún inconveniente en hacerlo", ha expuesto Puigneró en su intervención inicial.

La posibilidad de habilitar el funcionamiento del Parlament de manera telemática ha sido uno de los puntos de discrepancia entre JxCat y ERC, que comenzaron a aflorar en el intento fallido de investir en 2018 a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat a distancia: JxCat era partidario de investirlo desobedeciendo al Tribunal Constitucional (TC) y los republicanos lo rechazaron, lo que generó muchas críticas por parte de la formación postconvergente hacia el presidente de la Cámara, Roger Torrent.

Después de ese intento fallido y a propuesta de los partidos independentistas, el Parlament activó la ponencia de reforma del reglamento, en la que JxCat presentó varias propuestas para incorporar mecanismos de voto telemático y a distancia, y ahí también se evidenciaron las diferencias entre los dos partidos del Govern, como ha vuelto a suceder cuando se ha vuelto a poner este asunto sobre la mesa a raíz del coronavirus.

Alberich ha apuntado que el cargo del republicano Bernat Solé como conseller "no se nombró telemáticamente sino que tomó posesión telemáticamente", lo que ha valorado como un acto de carácter simbólico en su primera réplica, que ha sufrido problemas técnicos que han impedido escucharla completamente.

En una segunda réplica, Alberich ha remarcado que Solé fue nombrado por Torra, pero que es el pleno del Parlament quien inviste al presidente de la Generalitat, para lo que "hay establecido un mecanismo que es muy claro".

En ese sentido, el diputado de ERC ha remarcado que el presidente del Parlament tiene que velar por los derechos de los 135 diputados "como ha estado haciendo de forma totalmente ejemplar", según ha defendido Alberich.

Puigneró, en su última respuesta en la comisión parlamentaria, ha agregado un "pequeño matiz" a los esgrimidos por Alberich, diciendo que Solé tomó posesión telemáticamente y ha podido ejercer su cargo.

"Fíjese usted que hace dos años los consellers nombrados Turull, Rull y Puig no lo pudieron hacer, hubo alguien que se lo prohibió. Fueron nombrados por un decreto por el presidente de la Generalitat y no pudieron tomar posesión telemáticamente. Por lo tanto, fíjese usted en la diferencia, podrían haber sido consellers del Govern y como que no se les permitió tomar posesión telemáticamente, no pudieron ejercer el cargo por el cual el presidente de la Generalitat les había dado confianza", ha explicado.

El conseller ha remarcado que "por lo tanto, sí que han cambiado las cosas", lo que ha celebrado, y ha agregado que a Solé se le han respetado sus derechos; algo que asegura no pasó con Turull, Rull y Puig, según su parecer.