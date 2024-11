Pujol cree que la política española "se ha girado" en contra de Catalunya y pide que se la respete

Mas dice que si no se consigue la independencia a corto plazo se tiene que intentar que el autogobierno "sea de verdad"

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha afirmado que la política española "se ha girado totalmente en contra" de Catalunya y ha reclamado, textualmente, un estatus en el que se la respete.

"La política española, sobre todo los organismos judiciales, se ha girado totalmente en nuestra contra, y eso afecta a la identidad del país", ha declarado en una conversación publicada este domingo en el videopódcast del expresidente de la Generalitat Artur Mas, según informa en un comunicado.

"Todo esto se debe luchar, debemos conseguir un estatus en el que se nos respete, y ahora no se nos respeta", ha añadido Pujol, a la vez que Mas ha considerado que no tan solo no se respeta a Catalunya, sino que se ha intentado destruir desde muchos puntos de vista, en sus palabras.

Mas ha criticado la "represión durísima por parte de diferentes ámbitos del Estado" y ha reclamado una política catalana que de salida a la situación.

"Si no podemos llegar a la independencia a corto plazo, al menos intentemos que nuestra autonomía, nuestro autogobierno, sea de verdad", ha reivindicado Mas.

INMIGRACIÓN "BIEN ACOGIDA"

Tanto Mas como Pujol han reflexionado sobre el impacto de la inmigración, sobre lo que Pujol ha opinado que Catalunya debe conseguir que la gente pueda "sentirse bien acogida".

Según Mas, para hacer viable una Catalunya de ocho y diez millones de personas "se necesita una arquitectura de partidos políticos que tenga un buen discurso de país".