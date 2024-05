Pulp triunfa en la primera jornada del Primavera Sound de Barcelona

Vampire Weekend y Beth Gibbons conquistan al público



BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La banda británica Pulp, con Jarvis Cocker al frente, ha triunfado este jueves en la primera jornada del Primavera Sound de Barcelona en el Parc del Fòrum en un concierto salpicado de clásicos y que suponía su vuelta al festival tras su paso en 2011.

Pulp se encuentra inmersa en el segundo tramo del tour 'This is what we do for an encore 2023-2024', que ya recorrió el pasado año Europa y Latinoamérica, y que en este 2024 el de Barcelona es el segundo concierto tras uno en Amsterdam.

El concierto se ha iniciado con el combo 'I spy' y 'Disco 2000', al que después han seguido temas como 'Weeds', 'This is hardcore', 'Do you remember the first time', 'Babies' --confeti incluido-- y 'Sunrise'.

Para los bises han dejado 'Like a friend', 'Underwear', una extendida 'Common People', en la que Cocker ha aprovechado para presentar a la banda, y la final 'Razzmatazz'.

VAMPIRE WEEKEND

Los neoyorquinos Vampire Weekend han conquistado al Primavera Sound tras más de una década de su anterior visita, con una combinación de temas de su nuevo disco, 'Only God was above us', y canciones de sus anteriores álbumes.

Temas nuevos como 'Capricorn' y 'Classical' se han fusionado con clásicos como la inicial 'White sky', 'A-Punk', 'Diane Young' y la final 'Ya Hey', con el vocalista Ezra Koenig de maestro de ceremonias.

BETH GIBBONS Y DEFTONES

Paralelamente a que Pulp y Vampire Weekend actuaran en los grandes escenarios del Primavera Sound, otras dos propuestas congregaban a un público fiel al otro extremo del Parc del Fòrum.

Beth Gibbons, vocalista de Portishead, hipnotizaba con su reconocible voz en la presentación en Barcelona de su primer disco en solitario, 'Lives Outgrown', aunque ha habido tiempo para un guiño a Portishead con el tema 'Roads'.

Poco después, los californianos Deftones, 18 años después de su última visita a la capital catalana, han atronado con temas como 'Genesis', 'Swerve city', 'Rosemary' y 'My own summer'.

Una jornada del jueves que durante la tarde ha tenido propuestas como el punk energético de Amyl & The Sniffers y el recuerdo al músico y productor Steve Albini, fallecido a principios de mayo, con la escucha del último álbum de su banda Shellac a la hora y el escenario en el que tenían previsto tocar esta edición, y que lleva el nombre del propio Albini.