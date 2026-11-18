La escritora Purificació Mascarell - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora y crítica literaria Purificació Mascarell aborda en el libro 'Borumballes' (Edicions del Periscopi) la maternidad, la transmisión de la lengua y la memoria: "La lengua contiene el pasado de un pueblo, de una familia, las vivencias íntimas, nuestra forma de encarar la vida. Nuestra forma de hablar es nuestra forma de ser".

En un encuentro con medios en Barcelona, Mascarell (Xàtiva, 1985) ha explicado que para ella la identidad está "muy ligada a la lengua" y por eso el libro aborda la transmisión de padres a hijos y es un agradecimiento a las generaciones que mantuvieron la lengua.

Mascarell ha asegurado que el libro nació como unas notas íntimas pero que fueron asumiendo una medida literaria, que ha desembocado en 'Borumballes', palabra valenciana para referirse a las virutas de madera y que a la autora evoca recuerdos de infancia y una forma de vivir en la que reivindica "las cosas más pequeñas".

"CÁPSULAS DEL TIEMPO"

Los capítulos que forman parte del libro son como virutas, textos breves en los que el fondo y la forma están muy implicados, que también hace referencia a como la vida queda "fragmentada" con la maternidad.

Son como "cápsulas del tiempo" en las que ha compactado recuerdos con una escritura directa y pulida, que van desde que la narradora sabe que está embarazada hasta que su hija pronuncia la primera palabra, ha explicado.

Mascarell ha subrayado que su libro puede ser la 'cara B' de 'Leche de silencio' de Socorro Venegas, en la que pregunta a su madre por qué no le enseñó la lengua náhuatl, y ha dicho que lo ha escrito porque no quiere que su hija en un futuro le pueda decir por qué "no le trasladó" el catalán.

SITUACIÓN DE LA LENGUA EN VALENCIA

La autora ha afirmado que se está produciendo una "tremenda pérdida del valenciano año a año", ha añadido que está pasando siendo conscientes los valencianos, por lo que no sabe si está haciendo un regalo envenenado a su hija, y ha lamentado que se estén dando situaciones de odio hacia la lengua.

Purificació Mascarell ha dicho que la lengua se mantuvo durante el franquismo gracias a las clases populares, que la mantenían en la familia y en la calle pese a que la escuela fuera en castellano, pero que en esta época no es así con una generación de jóvenes cuyo ocio, música o redes sociales es "muy en castellano".

El libro también aborda el feminismo como un "regalo vital" a su hija para identificar cualquier opresión hacia las mujeres, y ha subrayado que quiere que el feminismo sea espina dorsal para ella.

A lo largo del libro la presencia de la madre también es relevante, con una "mirada de protección", y Purificació Mascarell ha reivindicado las genealogías femeninas íntimas, que no han aparecido en los libros y son las mujeres invisibles que han sostenido todo.