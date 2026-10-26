Las pymes aportaron el 60,4% del VAB de la economía catalana y el 65% del empleo en 2024 según Pimec

(I-D) Xavier Comerma (Banco Sabadell), Miquel Sàmper (Departamento de Empresa), Antoni Cañete (Pimec) y Oriol Amat (Observatori De La Pime) este lunes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pymes catalanas aportaron el 60,4% del valor añadido bruto (VAB) de la economía catalana y el 65,7% del empleo en 2024, según los datos del Anuari de la Pime Catalana de Pimec.

Los ha presentado este lunes en Barcelona el presidente del Observatori de la Pime, Oriol Amat, junto al conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el director general adjunto de Banco Sabadell, Xavier Comerma.

Amat ha explicado que el VAB global de las pymes catalanas ha aumentado en un 4,5% respecto al año anterior, aunque ha precisado que tanto la aportación de las pymes al VAB catalán como el peso en la ocupación han caído ligeramente respecto a 2020.

Por otro lado, ha explicado que las 544.339 pymes catalanas, que representan el 99,8% de las empresas de Catalunya y ocupan a 2,13 millones de personas, han aumentado un 5,5% las ventas durante 2024, y su rentabilidad financiera, después de impuestos, es de un 8,2%.

Respecto a la productividad media por ocupado, Amat ha detallado que se ha situado en 74.355 euros anuales a cierre de 2024, lo que supone un 2,7% más que el año anterior, aunque ha destacado que esta aún está aún lejos de la productividad por trabajador de las grandes empresas (93.405) y de otros países como Alemania.

De cara al futuro, ha alertado de una posible "moderación" y caída de los ingresos de las empresas en 2025 y 2026, y ha reivindicado la necesidad de que las pymes vayan ganando dimensión para impulsar así su productividad e internacionalización.

SÀMPER, CAÑETE Y COMERMA

Durante la presentación, Sàmper ha defendido que las pymes son el motor de la economía catalana y ha recordado que la internacionalización otorga una mayor diversificación del negocio y resiliencia en posibles momentos de crisis.

Cañete, por su parte, ha reivindicado la necesidad de una ley de crecimiento empresarial, en la que Pimec está trabajando con las consellerias de Empresa y Economía de la Generalitat en diferentes grupos de trabajo y que ha está progresando "adecuadamente".

Finalmente, Comerma ha defendido que hace falta consenso para escuchar y resolver los problemas de las empresas, algo que considera que es una responsabilidad compartida, y ha reivindicado la importancia de las pymes a la hora de generar riqueza y cohesión en toda Catalunya.