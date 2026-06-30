Las pymes catalanas ahorrarán unos 1.162 millones hasta 2029 por la rebaja del IS, según Pimec

El presidente de PIMEC (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña), Antoni Cañete, durante el Forbes Catalonia Economic Summit, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, a 23 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Organizado por Forbes España, este enc - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha estimado que las pymes catalanas ahorrarán cerca de 1.162 millones de euros hasta 2029 gracias a la rebaja del Impuesto de Sociedades (IS), informa la patronal en un comunicado este martes.

En la campaña de presentación del IS, que comienza este miércoles, las empresas empezarán a aplicar la reducción progresiva del Impuesto de Sociedades: "Una reforma histórica que permitirá aliviar su carga fiscal y reforzar su capacidad de crecer, invertir y generar empleo".

Según el Observatorio de la Pyme de Catalunya, este año las pymes catalanas se ahorrarán cerca de 270 millones de euros gracias a esta reforma fiscal "impulsada por Pimec".

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha destacado que muchas pymes comprobarán que defender sus intereses da resultados: "Esta rebaja del Impuesto de Sociedades es fruto de una reivindicación sostenida de Pimec porque el sistema fiscal dejara de penalizar a las empresas de menor dimensión".

Asimismo, ha dicho que la fiscalidad es también una cuestión de justicia económica y social y ha considerado que las pymes sostienen la actividad, el empleo y la cohesión territorial del país, por lo que "necesitan un marco fiscal coherente con esta realidad".

REFORMA

Esta reforma beneficia a las empresas con una facturación inferior a los 10 millones de euros y, en el caso de las empresas con una facturación de entre 1 y 10 millones de euros, el tipo general del IS inicia una reducción progresiva del 25% al 20% entre los ejercicios 2025 y 2029.

Las microempresas con una facturación inferior al millón de euros también se benefician de una reducción gradual de los tipos aplicables a los beneficios, así como nuevos incentivos vinculados a la reinversión y la creación de empleo.