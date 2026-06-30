Las pymes catalanas ahorrarán unos 1.162 millones hasta 2029 por la rebaja del IS, según Pimec

Cañete celebra esta rebaja como fruto de una reivindicación sostenida

El presidente de PIMEC (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña), Antoni Cañete, durante el Forbes Catalonia Economic Summit, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, a 23 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Organizado por Forbes España, este enc
El presidente de PIMEC (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña), Antoni Cañete, durante el Forbes Catalonia Economic Summit, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, a 23 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Organizado por Forbes España, este enc - David Zorrakino - Europa Press
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Publicado: martes, 30 junio 2026 15:24
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BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha estimado que las pymes catalanas ahorrarán cerca de 1.162 millones de euros hasta 2029 gracias a la rebaja del Impuesto de Sociedades (IS), informa la patronal en un comunicado este martes.

En la campaña de presentación del IS, que comienza este miércoles, las empresas empezarán a aplicar la reducción progresiva del Impuesto de Sociedades: "Una reforma histórica que permitirá aliviar su carga fiscal y reforzar su capacidad de crecer, invertir y generar empleo".

Según el Observatorio de la Pyme de Catalunya, este año las pymes catalanas se ahorrarán cerca de 270 millones de euros gracias a esta reforma fiscal "impulsada por Pimec".

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha destacado que muchas pymes comprobarán que defender sus intereses da resultados: "Esta rebaja del Impuesto de Sociedades es fruto de una reivindicación sostenida de Pimec porque el sistema fiscal dejara de penalizar a las empresas de menor dimensión".

Asimismo, ha dicho que la fiscalidad es también una cuestión de justicia económica y social y ha considerado que las pymes sostienen la actividad, el empleo y la cohesión territorial del país, por lo que "necesitan un marco fiscal coherente con esta realidad".

REFORMA

Esta reforma beneficia a las empresas con una facturación inferior a los 10 millones de euros y, en el caso de las empresas con una facturación de entre 1 y 10 millones de euros, el tipo general del IS inicia una reducción progresiva del 25% al 20% entre los ejercicios 2025 y 2029.

Las microempresas con una facturación inferior al millón de euros también se benefician de una reducción gradual de los tipos aplicables a los beneficios, así como nuevos incentivos vinculados a la reinversión y la creación de empleo.

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