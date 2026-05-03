La quinta bicicletada Kidical Mass en Barcelona reclama una ciudad más segura para los niños

La bicicletada Kidical Mass en Barcelona. - KIDICAL MASS

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha acogido este domingo la quinta edición de la Kidical Mass, una bicicletada familiar que ha recorrido el centro de la ciudad desde la plaza del Doctor Letamendi hasta las Glòries para exigir "el derecho de los menores a desplazarse de forma segura y autónoma", informa un comunicado de la organización.

La movilización, apoyada por entidades como la Red de Bicibuses y el Bicicleta Club de Catalunya (BACC) ha contado con 3.000 ciclistas, según la entidad, y ha denunciado la actual "supremacía" de los vehículos a motor pidiendo un modelo urbano que priorice la vida, reduzca la contaminación acústica y elimine las desigualdades en el espacio público.

El manifiesto de este año celebra el crecimiento de este movimiento desde su llegada a Barcelona en 2022 y valora el apoyo mutuo que representan iniciativas como los "bicibuses".

Esta jornada se ha enmarcado en un fin de semana dedicado a la cultura ciclista en Barcelona, sumándose a la celebración previa de la 'Massa Crítica' el pasado viernes y la 'Criticona' el sábado como actos para visibilizar el uso de la bicicleta.

La Kidical Mass es un movimiento nacido en Oregón (Estados Unidos) en 2008 que este mes de mayo también celebra ediciones en ciudades europeas como Berlín (Alemania), Roma (Italia), Bruselas (Bélgica) o Lisboa (Portugal) para fomentar una movilidad sostenible e inclusiva.