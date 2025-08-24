La R3 de Rodalies reestablece la circulación tras la avería del sábado

Archivo - Un tren de Rodalies - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria en toda la línea R3 de Rodalies se ha reestablecido este domingo a primera hora de la mañana, tras la avería del sábado por la tarde entre las estaciones de Montcada Bifurcació y les Franqueses (Barcelona).

Los trenes recuperan progresivamente las frecuencias y horarios de paso habituales durante la mañana, informa Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Adif, que informaba este sábado que se trataba de un problema en la catenaria, también ha señalado este domingo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press que a las 7.40 horas la avería había sido reparada.