La R7 de Rodalies entre Cerdanyola del Vallès y Cerdanyola Universitat volverá a funcionar el lunes

Archivo - Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Todas las líneas de Rodalies en Cataluña están suspendidas tras el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies este m - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe recupera a partir del próximo lunes 7 de septiembre el servicio ferroviario de la línea R7 entre Cerdanyola del Vallès y Cerdanyola Universitat, sin servicio desde octubre del pasado año.

Además, este martes se restablece el servicio alternativo por carretera entre las mismas estaciones, con parada en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que se había suspendido el 31 de julio, informa Renfe en un comunicado.

La R7 tendrá dos trenes por hora y sentido los días laborables, y un tren por hora y sentido los sábados, domingos y festivos, pero con un "trayecto limitado" entre Montcada Bifurcació y Cerdanyola Universitat.

Esta recuperación parcial de la línea se establece tras el paro habitual durante el periodo estival y después del avance de los trabajos de Adif en la estación de Montcada Bifurcació.

En este sentido, el trayecto en tren entre Fabra i Puig y Montcada Bifurcació se recuperará cuando Adif termine las obras de remodelación y mejora de la estación previsto para diciembre.

Mientras tanto, los usuarios pueden usar la línea R4 de Rodalies y hacer transbordo en Montcada Bifurcació con el servicio de la R7.