Rac1 reconoce a Álvaro Cervantes, Oriol Cardona y al restaurante Disfrutar en los Premis Drac 2026

El actor Álvaro Cervantes en el photocall de los Premis DRAC 2026 de Rac1 - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 5 edición de los Premis DRAC 2026, organizados por Rac1, han reconocido este lunes al actor Álvaro Cervantes por ser uno de los actores del año en Catalunya, al restaurante barcelonés Disfrutar por haber conseguido ser el mejor restaurante del mundo, al festival Primavera Sound por ser una de las citas del calendario cultural internacional y al atleta catalán Oriol Cardona por haber logrado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno.

La gala, que se ha celebrado en el Auditori de Barcelona a las 19.30 horas, la ha presentado el actor Marc Giró y ha contado con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch y el secretario de Medios de Comunicación, Carles Escolà, ha informado la emisora.

Por otro lado, también se ha premiado a la dramaturga Clàudia Cebó, a la activista Zuhal Sherzad, a la actriz Nora Navas, al escritor Gil Pratsobrerroca, a la compañía teatral La Cubana, así como a los periodistas Eugeni Sallent y Carles Vilarrubí.