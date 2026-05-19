Ràdio4-RTVE Catalunya y La Xarxa seleccionan a los 12 finalistas a sus premios de pódcast

Micrófono de RNE en una foto de archivo. - RNE

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Ràdio4-RTVE Catalunya y La Xarxa han seleccionado a los 12 finalistas a sus premios de pódcast de entre 32 proyectos presentados, en las categorías 'Primer pódcast', 'Pódcast de proximidad' y 'Pódcast abierto'.

En la categoría 'Primer pódcast', abierta a productoras y operadores audiovisuales locales de Catalunya, optarán al premio 'Perseguint Ícar' (de Pau Mora Marquès) y '21 botons' (de Clàudia Martínez Rodríguez), informan los organizadores en sendos comunicados de este miércoles.

En la categoría 'Pódcast de proximidad', pensada para emisoras de radio local que traten temas vinculados a su entorno, están nominados 'Terra d'acollida' (Ràdio Televsió Cardedeu), 'Animals de Collserola' (Cugat Mèdia), 'Tinc un match' (Cugat Mèdia), 'Rere la placa' (Ona La Torre) y 'Sons del Delta' (El Prat Ràdio).

Finalmente, en la categoría 'Pòdcast obert', dirigida a estudiantes de último año de las facultades de Comunicación de Catalunya, son finalistas 'Emergència' (Media Hub Broadcast), 'Una bossa a cada cita' (Nación Pòdcast), 'La Catalunya Buidada, històries al llindar de l'oblit' (Xaupa Produccions), 'Sarcòfags que obren el món' (Roger Mestre) y 'El tresor de Ràdio Liberty' (Associació Escola de Ràdio i Perodisme digital de l'Empordà).

Los finalistas se presentarán a las sesiones de 'pitching' en el Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) el próximo 3 de junio en Granollers (Barcelona), y los ganadores podrán ser producidos por Ràdio4 y La Xarxa.