La Rambla de Barcelona no tendrá paradas por Sant Jordi, que se mudan a Portal de l'Àngel y la Catedral

Archivo - Cientos de personas visitan las paradas durante el día de Sant Jordi 2024, a 23 de abril de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona trasladará este año las paradas de Sant Jordi tradicionalmente situadas en la Rambla hacia el Portal de l'Àngel, la plaza Catalunya y la plaza de la Catedral por el "estado avanzado" de las obras.

Lo ha explicado este jueves la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, en declaraciones a los medios tras avanzarlo 'El Periódico de Catalunya', y la concejal ha afirmado que el movimiento permitirá que la jornada "luzca" igual que cada año.

"El traslado irá muy bien para descongestionar la presión que hay sobre la Rambla", ha sostenido Bonet, que ha asegurado que el estado actual de la reforma no es compatible con el uso que se hace habitualmente por Sant Jordi.

Asimismo, ha asegurado que la ciudad tendrá las "Ramblas preparadas para el año que viene" ya que, según ha explicado, el calendario de las obras se está siguiendo al pie de la letra tras haberse acelerado para acabar en 3 años en vez de en 6.

La ciudad recuperó el uso de la Rambla por Sant Jordi en 2023 después de dos años de no utilizarse por la pandemia del Covid-19, uniéndose con el paseo de Gràcia en una 'supermanzana' literaria y contribuyendo a albergar más de 400 paradas en 2025.