La Ràpita (Tarragona) recibirá 11,7 millones del Govern para construir el Institut Els Alfacs

La portavoz del Govern de Catalunya, Silvia Paneque, ofrece una rueda de prensa, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

TARRAGONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado destinar 11,7 millones de euros al Ayuntamiento de la Ràpita (Tarragona) para la construcción del nuevo edificio del Instituts Els Alfacs.

La inversión se llevará a cabo con un convenio con el consistorio y se hará a través de 3 anualidades, entre 2030 y 2032, informa tras el Consell Executiu de este martes.

El Govern ha explicado que el convenio permitirá atender los costes que se deriven de la firma del convenio para la ejecución de las obras del centro, que ofrecerá ESO, bachillerato, formación profesional de grado básico y grado medio y programas de formación e inserción.