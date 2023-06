Raquel Sánchez dice que los fondos de la B-40 "saldrán" del Gobierno e insta a Capella a firmar

Cree que el posicionamiento de Plaja "no se sustenta" en conversaciones

BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que los fondos para financiar la B-40 entre Sabadell, Terrassa y Castellar del Vallès (Barcelona) "saldrán del envolvente del Ministerio" y ha instado a la consellera de Territorio, Ester Capella, ha ratificar el pacto.

"Lo importante es que hemos llegado a este acuerdo y, cuando quiera la consellera, nos sentamos y firmamos este protocolo", ha sostenido en una entrevista en TV3 de este miércoles recogida por Europa Press en referencia a la nueva titular de la Conselleria de Territorio, Ester Capella.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, aseguró este martes en rueda de prensa que el "principal condicionante" para firmar el convenio de ejecución de la infraestructura es que el Gobierno central está en funciones tras el avance electoral al 23 de julio, algo que Sánchez ha rechazado.

Ha opinado que las declaraciones de Plaja --textualmente-- no se sustentan en las conversaciones mantenidas entre el Gobierno y la Generalitat ni en los trabajos técnicos: "Ya no tenemos que hablar de nada, lo que tenemos que hacer es firmar el acuerdo porque no hay diferencias en el contenido del protocolo de la B-40", ha insistido.

Ha dicho que espera tener una "relación más fluida" con Capella --quien ha asumido el mando de Territorio esta semana-- que con su antecesor, Juli Fernàndez, con quien ha dicho que fue imposible fijar una reunión para abordar la cuestión de Rodalies.

RODALIES

La ministra ha vuelto a achacar las incidencias en el servicio de Rodalies al retraso de actuaciones de la última década --en sus palabras-- y a las actuaciones en marcha en la red: "No hay una falta de inversiones".

Así, ha explicado que "si funcionas con una vía única, cuando hay una incidencia no tienes alternativa" y ha reiterado que el Gobierno ha ejecutado obras por 1.000 millones de euros y tienen en cartera 2.200 millones más.

Sobre el incendio en un cuadro de señalización de Gavà (Barcelona) que afectó durante tres semanas la circulación de la R2 sur y otras líneas en mayo, ha dicho que el Ministerio no tiene el informe de las causas "porque falta una prueba del laboratorio" y ha garantizado que harán pública la información en cuanto la tengan.

Después de cifrar en un 43% del total previsto la inversión en infraestructuras en Catalunya durante 2022, ha explicado que "el proceso de maduración de las infraestructuras es largo".