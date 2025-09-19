Cartel del concierto de Raye en el Palau Sant Jordi de Barcelona - LIVE NATION

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista británica Raye actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 13 de febrero en el marco de la gira 'This tour may contain new music', informa este viernes la promotora Live Nation en un comunicado.

Raye acaba de publicar el single 'Where is my husband', primer adelante de su segundo álbum, que se publicará en 2026, que la cantante estrenó en el pasado Festival de Glastonbury (Reino Unido).

El concierto de Barcelona se incluye entre las 40 fechas que la artista ha anunciado para entre enero y mayo de 2026 en Europa y Norteamérica, en las que estará acompañada de sus hermanas Absolutely y Amma, y las entradas se pondrán a la venta el 25 de septiembre, con una preventa el 23.