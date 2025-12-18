El RCD Espanyol lanza un álbum oficial de cromos digitales a través de la aplicación Collectibol

EL RCD Espanyol lanza un álbum oficial de cromos digitales a través de la app Collectibol - COLLECTIBOL

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol de Barcelona ha lanzado un álbum oficial gratuito de cartas digitales, en una iniciativa que ha desarrollado junto a la aplicación Collectibol con el objetivo de "trasladar la identidad y el sentimiento blanquiazul al entorno digital".

En un comunicado este jueves, Collectibol ha explicado que el RCD Espanyol se convierte en el 5º club de Primera División que tiene un álbum digital oficial dentro de la plataforma, junto al FC Barcelona, el Real Betis, el Valencia CF y el Atlético de Madrid.

A partir de este jueves los aficionados pueden descargar la aplicación a través de www.collectibol.com/download y acceder a la colección "100% oficial y exclusiva, diseñada para celebrar la historia, el presente y los valores" del RCD Espanyol.

El álbum incluye cartas del primer equipo masculino y femenino dedicadas a "leyendas del club y otros elementos icónicos" como escudos, estadios, afición, camisetas, carnés de socio y reliquias.

El ceo del RCD Espanyol, Mao Ye Wu, ha afirmado que este álbum digital es una nueva manera de "acercar el club a la afición y trasladar su historia y valores", y el ceo de Algoritcom Games, empresa desarrolladora de Collectibol, Nicolás Benhamou, ha dicho textualmente que es un orgullo colaborar con el equipo blanquiazul.