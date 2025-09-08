Reabierta a la circulación la GI-555 en Sils (Girona) tras el accidente mortal

GIRONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La GI-555 en Sils (Girona) ha sido reabierta este lunes sobre las 9.42 horas tras el accidente por choque frontal con 2 coches implicados en que una de las dos conductoras ha fallecido.

La vía ha estado cortada más de tres horas y los equipos de emergencia han recibido el aviso del incidente sobre las 6.10 horas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La otra conductora ha resultado herida grave y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta.

A raíz del siniestro, que ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos de la marcha, se han activado 8 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 4 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y 2 ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima, son 99 las personas fallecidas en las carreteras catalanas este 2025.