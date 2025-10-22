Reabierta con colas la Ronda Litoral de Barcelona tras un accidente entre dos motos con un camión

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ronda Litoral de Barcelona se ha reabierto este miércoles cerca de las 14.30 horas después del accidente entre dos motos y un camión que se ha producido a las 13.50 horas a la altura de Barceloneta en sentido Llobregat, pero se registran retenciones de unos 6 kilómetros, informan fuentes municipales a Europa Press.

El accidente ha dejado persona herida leve, que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado al hospital.

En dirección contraria también se ha tenido que cortar un carril y ha habido parones desde la Zona Franca dirección Besòs.