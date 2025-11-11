Reabierta la A-2 en Òdena (Barcelona) tras el corte de la vía por un accidente

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La A-2 en Òdena (Barcelona) en sentido este hacia Barcelona ha sido reabierta este martes sobre las 8.26 horas tras el corte de la vía por un accidente.

El accidente se ha producido este martes sobre las 7.18 horas y se ha producido 1 kilómetro de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Sigue cortada la AP-7 en l'Aldea (Tarragona) en ambos sentidos por el incendio de un camión desde este martes sobre las 7.07 horas.