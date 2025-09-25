Reabierta la R3 entre Ripoll y Ribes de Freser (Girona) tras el corte por desprendimiento de rocas

GIRONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Rodalies de la R3 entre Ripoll y Ribes de Freser (Girona) se ha retomado este jueves sobre las 9.53 horas tras el corte por el desprendimiento de rocas.

Fuentes de Renfe han informado a Europa Press que el servicio se ha cortado sobre las 7.12 horas por la presencia de piedras "grandes" en la vía, pero han incidido en que no ha habido heridos y que los viajeros han bajado del tren.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Protecció Civil ha desactivado la prealerta Ferrocat por el incidente que obliga a circular con una limitación de velocidad de 10 kilómetros por hora en el tramo y han señalado que se refuerza el servicio en transporte alternativo por carretera entre ambas localidades gerundenses.