Reabierta totalmente la AP-7 en Vilabareix (Girona) después del corte de docentes en huelga

Decenas de personas durante una concentración de profesores en huelga convocada por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 ha podido reabrirse totalmente en Vilabareix (Girona) en sentido norte después de que los docentes en huelga hayan cortado la vía en ambos sentidos de la marcha sobre las 10.30 horas, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) vía 'X'.

Por otro lado, fuentes del sindicato de profesores Ustec·Stes informan a Europa Press que han cortado la N-II ante la estación de tren en Mataró (Barcelona), también en el marco de la huelga que se lleva a cabo este jueves en Girona, Maresme y Vallès (Barcelona).

Finalmente, las protestas también han afectado durante la mañana a la C-58 en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) y a la C-32 entre Mataró y Argentona.