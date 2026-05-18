Reabierto un carril de la AP-7 hacia el sur tras un accidente en Castellet i la Gornal (Barcelona)

Archivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM en un accident de trànsit - @TRANSIT - Archivo

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un carril de la AP-7 en sentido sur ha quedado reabierto este lunes por la noche después de que un incendio de dos camiones obligara a cortar la AP-7 en ambas direcciones a la altura de Castellet i la Gornal (Barcelona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

El SCT ha informado de que la AP-7 permanece cortada en sentido norte, donde se acumulan tres kilómetros de retenciones, y han pedido circular por la N-340 o la C-32.

El incidente se ha producido por la colisión lateral entre dos vehículos --uno de ellos transportaba espráis--, que se han acabado incendiando, y las llamas se han propagado por los márgenes de la carretera, afectado a la vegetación.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha asistido a dos afectados, los conductores de los camiones implicados en el siniestro, que han salido ilesos y no han tenido que ser trasladados.

15 DOTACIONES

En la extinción del fuego, que ha generado una gran columna de humo visible desde varios kilómetros, trabajan 15 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El incidente ha obligado a activar en fase de alerta el Plan especial de emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Catalunya (Transcat).

Por su parte, el teléfono 112 ha confirmado que se han recibido unas 60 llamadas alertando del incendio y que los servicios de emergencias trabajan en el lugar.