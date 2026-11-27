Cortada la AP-7 en Ulldecona (Tarragona) en sentido sur por dos accidentes - SCT

TARRAGONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la AP-7 en Ulldecona (Tarragona) se ha reabierto en un carril en sentido sur tras dos accidentes consecutivos a primera hora de la tarde de este viernes, que se han saldado con un herido menos grave y han obligado a cortar la circulación, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

El primero ha sido una colisión entre un todoterreno y un turismo, mientras que el segundo se ha producido en la retención generada por el primer accidente, y ha sido entre dos camiones.

El SCT ha informado de que se mantienen retenciones desde Masdenverge, mientras continúan las tareas de retirada de los vehículos y de la limpieza de la vía y, respecto a las personas afectadas, el conductor de uno de los camiones ha resultado herido menos grave y ha sido evacuado en helicóptero por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al Hospital Joan XXIII de Tarragona.