Reabierto un carril en la A-2 en Cervera (Lleida) tras el accidente que ha cortado la vía

Imagen de las cámaras del Servei Català de Trànsit (SCT) de la A-2 en Lleida - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)

LLEIDA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha reabierto un carril en la A-2 en Cervera (Lleida) en sentido oeste este lunes sobre las 8.43 horas tras el accidente que ha cortado la vía sobre las 8 horas.

En sentido este se ha cortado el enlace con la C-25 a raíz del incidente, ha informado el SCT en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Además de este corte, en la A-2 entre Tàrrega y Veciana (Lleida) son obligatorias las cadenas en los vehículos.