Reabierto un carril por sentido en la AP-7 en L'Aldea (Tarragona), con colas de 14 kilómetros

TARRAGONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La AP-7 en L'Aldea (Tarragona) tiene reabierto un carril por cada sentido de la marcha a las 13.30 horas de este martes, después del accidente mortal que se ha producido por la mañana con tres camiones implicados, pero hay unos 14 kilómetros de retenciones en sentido norte de Ulldecona a L'Aldea.
La circulación en sentido sur se ha podido retomar tras abrirse un carril cerca de las 11.20 horas, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
El accidente ha dejado una víctima mortal y una persona en estado grave, que ha sido trasladada al Hospital Joan XXIII de Tarragona.