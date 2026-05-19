Reabre la C-17 en Montcada i Reixac (Barcelona) tras el corte por la huelga de docentes

Publicado: martes, 19 mayo 2026 9:13
BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La C-17 en Montcada i Reixac (Barcelona) ha reabierto este martes sobre las 8.50 horas tras el corte provocado por la sexta jornada de huelga de docentes.

La vía ha estado cortada cerca de una hora y a raíz del incidente se han registrado hasta 3 kilómetros de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Esta jornada la huelga educativa es territorializada en el Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental (Barcelona).

