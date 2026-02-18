Reabre la AP-7 entre Mollet y la Roca (Barcelona) tras el corte provocado por un accidente

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 entre Mollet del Vallès y la Roca del Vallès (Barcelona) en sentido Tarragona ha reabierto todos los carriles este miércoles sobre las 8.22 horas tras el corte provocado a las 7.11 horas por un accidente con dos turismos implicados.

A raíz del incidente aún se acumulan 10 kilómetros de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Ambos turismos accidentes se encuentran en el arcén de la vía a la espera de ser retirados.