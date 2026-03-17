Reabre la circulación en la C-14 en Alcover (Tarragona), cortada por un accidente mortal

Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). La nueva sede del Servei d’Emergències Mèdiques se integra en el conjunto del Hospital Duran i Reynals mediante un volumen que respeta las ali - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la carretera C-14 en Alcover (Tarragona) se ha reabierto este martes sobre las 16 horas, tras permanecer cortada desde las 10.30 horas por un accidente mortal, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X'.

En el accidente ha muerto el conductor de una furgoneta tras un choque frontal con un camión en el punto kilométrico 26,1 de la C-14, y también ha habido otro vehículo implicado.

En el accidente ha muerto el único ocupante de la furgoneta, mientras que los conductores de los otros dos vehículos implicados han sido trasladados al Pius Hospital de Valls (Tarragona) en estado leve.