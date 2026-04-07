Reabre el tramo de la R4 de Rodalies cortado por el accidente de Gelida (Barcelona)

Archivo - Varios bomberos trabajan en la zona de la vía dónde tuvo lugar el accidente, a 21 de enero de 2026, en Gelida, Barcelona, Catalunya (España) - David Oller - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tramo de la R4 de Rodalies entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia cortado por el accidente de Gelida (Barcelona) ha reabierto desde este martes a primera hora, han confirmado fuentes de Renfe a Europa Press.

Hasta este martes sólo pasaban trenes de mercancías y regionales y vuelven a circular trenes de pasajeros tras un acuerdo alcanzado por Renfe y los sindicatos de maquinistas, según ha avanzado '3Cat'.

El descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies el 20 de enero por la noche en Gelida (Barcelona) causó un muerto --un maquinista en prácticas--, cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves.