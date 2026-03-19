Una reacción tóxica obliga a desalojar el Institut de Microelectrònica de la UAB

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una reacción tóxica por la mezcla de disolventes orgánicos ha obligado a desalojar el edificio del Institut de Microelectrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), han informado los Bombers de la Generalitat en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El incidente se ha registrado sobre las 12.40 horas de este jueves y hasta el lugar se han desplazado 7 dotaciones de Bombers, entre ellas la Unidad de Riesgos Tecnológicos.

El edificio, en el que había unas 200 personas, ha sido desalojado, aunque sin que se haya registrado ningún herido.