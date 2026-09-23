'Rebels beyond the galaxy' recibe más de 90.000 visitantes en Casa Cupra Raval

Imagen de la exposición - CASA CUPRA RAVAL

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Rebels beyond the galaxy' ha recibido más de 90.000 visitantes desde su estreno en Casa Cupra Raval el 28 de julio, una cifra "récord" para una exposición de verano, informa el espacio en un comunicado este miércoles.

La muestra, comisionada por el coleccionista Alfredo Calles, está inspirada en el universo de 'Star Wars' y reúne piezas originales utilizadas en rodajes, figuras a tamaño real, bustos, dioramas, naves y objetos de colección para "acercar al público una parte de la historia y del proceso creativo que hay detrás de uno de los imaginarios cinematográficos más reconocibles de la cultura popular".

Durante los 45 días que ha estado la exposición en el espacio, Casa Cupra Raval también ha desarrollado diferentes actividades para complementar la experiencia, como visitas guiadas de la mano del propio Calles o una charla con el arquitecto Pau M. Just, que colaboró en la construcción de algunos escenarios.