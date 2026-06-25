Recio (Audiencia de Barcelona) ve "superadas" a las secciones civiles, que necesitan el doble de jueces

El presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Recio, durante la presentación este jueves de la memoria del año 2025 de la Audiencia y de su partido judicial - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio, ha afirmado que las secciones civiles "están absolutamente superadas" y registran plazos para señalar fecha de juicio superiores a los 3 años por lo que, para dar respuesta a esta situación, sería necesario reforzarlas con casi 50 magistrados, es decir, doblar el número actual.

Lo ha explicado en la presentación este jueves de la memoria del año 2025 de la Audiencia y de su partido judicial, en la que ha recordado que hace 10 años estas secciones (11 en total) ingresaban unos 10.000 asuntos al año, mientras que en 2025 recibieron 27.869.

Los magistrados, que según el módulo fijado por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2018 deberían atender unos 200 asuntos de media al año, están resolviendo 330 (un 50% más de los que deberían) del total de 556 asuntos que reciben.

Con este escenario, Recio ha dicho que no solo preocupa la situación actual de estas secciones, que a fecha de 31 de diciembre de 2025 acumulaban una pendencia de 40.135 asuntos, sino de futuro, pues se estima que el año que viene los asuntos en trámite sigan aumentando debido a una entrada de recursos "absolutamente inasumible".

Solo para poder resolver estos recursos, Recio ha dicho que sería necesario que en los próximos 3 años no entrase ningún recurso más en la Audiencia, pero que se calcula que, si el año pasado ingresaron 27.869, en 2026 se reciba una cifra parecida, por lo que se estima que la pendencia sea superior a los 50.000 recursos.

PROPUESTAS

El presidente ha explicado que se ha intentado aumentar el nivel resolutivo, y que se ha conseguido incrementar en 4.000 asuntos en los últimos 4 años, pero para poder dar respuesta a todos los recursos se necesitarían unos refuerzos que han sido "denegados sistemáticamente" por el Ministerio, aduciendo una insuficiencia económica.

Sobre el Proyecto de Real Decreto para la creación de nuevas unidades judiciales, de las que 8 irán a parar previsiblemente a las secciones civiles de la Audiencia de Barcelona, Recio ha dicho que "es una medida que evidentemente resulta bienvenida, pero absolutamente insuficiente" y que no servirá para reducir la pendencia.

Otra posible solución, que también ha sido denegada, es el poder reforzar estas secciones con comisiones de servicio y, la tercera propuesta, que el presidente considera que es la única que puede ayudar a solventar la situación, es la reciente implementación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) por la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial, que obliga a las partes a acudir a una negociación previa para evitar los litigios.

Además, las soluciones propuestas por los presidentes de las Audiencias Provinciales, que se reunieron hace dos semanas en Ávila, pasan por poder rechazar de plano los recursos de apelación que carezcan de fundamentos, la imposibilidad de recurrir en apelación las sentencias dictadas en juicios verbales de cuantía inferior a 6.000 euros (actualmente fijados en 3.000) y establecer requisitos de forma en los recursos de apelación para reducir su extensión.

SECCIONES PENALES

En lo referente a las secciones penales de la Audiencia de Barcelona, el número de asuntos ingresados se ha reducido "ligeramente", pasando de 24.847 en 2024 a 24.562 en 2025, aunque sigue siendo superior al considerado como óptimo, superándolo en un 23,7%.

En este sentido, el Proyecto de Real Decreto también contempla la creación de 3 plazas más en las secciones 8, 9 y 10 de la Audiencia de Barcelona, así como la creación de la sección 23 de Violencia sobre la Mujer, pues el presidente ha recordado que, con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia Judicial, estas secciones han tenido que asumir las agresiones sexuales, lo que ha supuesto un incremento "muy relevante" en la carga de trabajo.

Además, ha afirmado que los señalamientos de juicios en las secciones penales acumulan un retraso de alrededor de 6 meses, si bien las causas con preso tienen preferencia y no suelen exceder los 2 meses.

JUZGADOS

En lo que respecta a los Juzgados de Primera Instancia de la Provincia de Barcelona (excluyendo el Partido Judicial de Barcelona), en 2025 ingresaron 95.324 asuntos y se resolvieron 101.234, lo que se ha visto traducido en una reducción de los asuntos en trámite, que han pasado de 61.540 en 2024 a 56.571 en 2025.

La situación de los órganos de familia de los Juzgados de Primera Instancia es "realmente buena" y, en cuanto a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los asuntos ingresados en materia civil han tenido una pequeña reducción en el ingreso y se han incrementado la resolución y el trámite, mientras que en penal el ingreso de asuntos se ha mantenido estable, y se ha incrementado la resolución y el trámite.

Recio ha recordado que estos juzgados asumieron la competencia en materia de agresiones sexuales en octubre de 2025 y que en 2026 se espera un aumento muy relevante en cuanto a la materia penal, motivo por el que se crearon nuevas plazas en Vilanova i la Geltrú, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Lleida, aunque esta medida "resulta insuficiente".

En lo referente a los Juzgados de Instrucción se ha registrado un ligero incremento en el ingreso de asuntos, resolución y pendencia con respecto al año anterior, mientras que en los Mixtos, aquellos que entienden de asuntos civiles y penales, se ha llegado a una estabilidad, aunque su situación no es "la adecuada" y sería necesario crear nuevas plazas.

En los juzgados de lo Penal se ha observado un ligero incremento de entradas y se ha reducido el número de resoluciones (pasando de 8.673 en 2024 a 8.003 en 2025) porque había juzgados reforzados con jueces que han sido trasladados para cubrir otras necesidades más acuciantes, mientras que en los de lo Social se aprecia una "cierta estabilidad", aunque también sería necesaria la creación de plazas en este órgano jurisdiccional.