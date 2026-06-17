Reconocen a la Sindicatura de Barcelona por su labor en la reparación de violencias sexuales

La Sindicatura de Greuges de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Internacional Ombudsman Institute (IOI), que reúne a más de 200 defensorías de todo el mundo, han reconocido la labor en la reparación de violencias sexuales de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, incluyéndola en su recopilación 'Best Practice Papers'.

En concreto, la institución pone el foco en la comisión de reparación impulsada en 2023 por la Sindicatura, que culminó con un acto público de disculpa institucional presidido por el alcalde, Jaume Collboni, en 2024, indica en un comunicado este miércoles.

Durante meses, la iniciativa desarrolló una labor de acompañamiento y escucha a las personas afectadas por esta lacra, especialmente en el caso de la Escola Barcelona, y en 2025 el consistorio decidió que siguiese desarrollando sus funciones.