Se recupera la R4 entre L'Hospitalet y Sant Feliu (Barcelona) tras retirar el árbol caído en la vía

Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La R4 de Rodalies entre L'Hospitalet de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha recuperado el servicio sobre este jueves a las 8.14 horas tras retirar el árbol caído que ha cortado la vía a primera hora.

Sigue cortada por el mismo motivo la R11 entre Girona y Maçanet de la Selva (Girona) en plena alerta por viento extremo en toda Catalunya, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Adif ha limitado temporalmente la velocidad en Rodalies a 80 km/h en todo el servicio este jueves durante la alerta.