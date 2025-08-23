Recuperada parcialmente la circulación de la R3 entre Montcada Bifurcació y La Garriga (Barcelona)

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R3 de Rodalies de Catalunya entre Montcada Bifurcació y La Garriga (Barcelona) se ha recuperado parcialmente después de que este sábado hacia las 15.40 horas quedara interrumpida por una incidencia en la infraestructura.

El tramo entre Les Franqueses del Vallès y Granollers Canovelles sigue interrumpida y cuenta con un servicio alternativo por carretera entre Les Franqueses del Vallès y Granollers Centre, donde se dispone de un enlace con la línea R2 Nord, informa Rodalies en varios mensajes de X recogido por Europa Press.

Técnicos de Adif siguen trabajando en la resolución de la incidencia y Protecció Civil ya ha desactivado la prealerta del plan Ferrocat que había activado por este corte de circulación.