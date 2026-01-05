Recuperadas la R2, R2 Nord y R2 Sud entre El Prat, Gavà y el Aeropuerto de Barcelona tras el corte

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha recuperado el servicio de las líneas R2, R2 Nord y R2 Sud de Rodalies entre las estaciones de El Prat de Llobregat y Gavà y en sentido inverso de El Prat al Aeropuerto de Barcelona (Barcelona) este lunes sobre las 10.20 horas tras más de una hora de corte.

La incidencia se ha producido por una avería en la señalización de la estación de El Prat (Barcelona) y técnicos de Adif han reparado "parcialmente" la avería en la infraestructura, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Pese a la recuperación parcial del servicio, se mantendrá el servicio de transporte alternativo con 8 autobuses que cubrirán el trayecto entre las estaciones de Bellvitge y Gavà (Barcelona).

SITUACIÓN DE LA R2 SUD Y LA R2 NORD

En la R2 Sud circulan 2 trenes por hora y sentido entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y la Estació de França (Barcelona) con parada en todas las estaciones y los regionales del corredor sur pueden incrementar el tiempo de viaje.

En la R2 Nord hay una "recuperación progresiva" de los servicios que inician o finalizan su recorrido en el Aeropuerto de Barcelona.