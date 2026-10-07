Recuperado el servicio parcial de Rodalies en R2Sud, R4, R3 y R1 pero cortado en las demás líneas

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona- Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las líneas de Rodalies R2Sud, R4, R3 y R1 han recuperado parcialmente su servicio durante la mañana de este miércoles aunque en las demás líneas (R2, R7, R17, R16, R15, R14, R13, RG1, RT1, RT2, RL3 y RL4) siguen sin circular trenes, a excepción de la R8, que circula sin afectaciones.

En concreto, en la R1 hay circulación entre L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Blanes (Girona) fuera de su horario habitual; en la R2 Sud se circula por vía única entre Sant Vicenç de Calders y Cunit por una incidencia en la infraestructura derivada de las intensas lluvias de este martes aunque se mantiene el servicio ferroviario entre Cunit (Tarragona) y Barcelona Estació de França, informa Rodalies en su web.

En la R3 se circula con afectaciones entre La Garriga (Barcelona) y Puigcerdà (Girona) y en la R4 hay convoyes entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Barcelona Sants.

En los demás tramos de las líneas que han recuperado su servicio de forma parcial se ofrece servicio alternativo por carretera o se recomiendan autobuses particulares que hacen un recorrido similar al del tren.

El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha explicado este miércoles en una entrevista en Catalunya Ràdio que el servicio ferroviario no ha arrancado esta mañana porque esta madrugada Rodalies ha recibido una carta del sindicato mayoritario de maquinistas en el que informaban que no podían asegurar que los trenes salieran por la mañana y ha sostenido que se está "ante un conflicto laboral".