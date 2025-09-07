Recuperan más de 1.000 móviles en Mataró (Barcelona) robados por España y toda Europa

Mossos activa un buscador de móviles intervenidos para devolverlos a los dueños

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han recuperado más de 1.000 móviles en la actuación contra un grupo criminal establecido en Mataró (Barcelona) dedicado a estafas, receptación y reventa de teléfonos móviles robados por España y toda Europa.

Han detenido a los dos principales miembros y han recuperado también 30 ordenadores, 150 relojes inteligentes y 20 tabletas electrónicas, informan en un comunicado este domingo.

Esta actuación policial del jueves ha permitido detectar y neutralizar "el segundo peldaño del entramado criminal investigado, con tentáculos en el extranjero".

Los delincuentes manipulaban los terminales, los empaquetaban y los iban pasando a conductores de camiones que trabajaban para empresas de logística con sede en Tánger, en Marruecos, país adonde los llevaban durante sus viajes.

CASI 2.000 MÓVILES CON EL PLAN KANPAI

El operativo se enmarca en el Plan Kanpai, que en dos meses ha permitido recuperar casi 2.000 teléfonos móviles.

Los Mossos han activado un buscador de móviles intervenidos en las últimas investigaciones para devolverlos a sus dueños, con el número de IMEI del dispositivo (si se ha intervenido y está en dependencias policiales).

El buscador se irá ampliando a medida que se recuperen más con nuevas investigaciones, y de momento comprende los dispositivos recuperados en la operación de Mossos en julio y (desde este domingo) los terminales recuperados en esta investigación.