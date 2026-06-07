La red de carril bus rápido Salt (Girona)-Girona, reconocida como referente europeo en movilidad

Imagen del autobús rápido entre Salt y Girona. - GENERALITAT

GIRONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La red de carriles bus rápidos (BRCAT) entre Salt (Girona) y Girona ha sido reconocida como buena práctica europea dentro del proyecto eBRT2030, una iniciativa coordinada por la Unión Internacional del Transporte Público (UITP) para testar sistemas de transporte económicamente viables y automatizados, informa un comunicado del Govern.

El proyecto, que entró en funcionamiento el año pasado con una inversión de 5,5 millones de euros financiados por los fondos europeos de recuperación (MRR), consta de un tramo de 3,5 kilómetros con carriles exclusivos para autobuses en ambos sentidos y un carril bici bidireccional.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido el proyecto: "Con servicios de autobús más competitivos y facilidades en los desplazamientos a pie y en bicicleta, creamos un impacto positivo en el día a día de miles de personas".