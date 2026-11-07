La Red de Espacios de Memoria crece con la colocación de 2 placas en Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Espadaler y la alcaldesa de Sant Pere de Ribes junto a una de las placas - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red de Espacios de Memoria Democrática ha crecido con la incorporación este sábado de dos placas en Sant Pere de Ribes (Barcelona) en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y a 19 carabineros y un soldado republicano enterrados en una fosa común del cementerio municipal.

Una placa homenajea a los muertos en la Guerra, con mención especial a los soldados republicanos fallecidos en el Hospital de Carrabiners de Solers de 1937 a 1939 (según la documentación disponible, 20 personas murieron en el hospital y acabaron en una fosa común) y la otra es para los miembros de las fuerzas republicanas y recoge sus nombres, informa la Conselleria de Justicia en un comunicado.

Los encargados de descubrirlas han sido el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, y la alcaldesa de Sant Pere de Ribes, Ana Herrera.

RAMON ESPADALER

Espadaler ha subrayado que la memoria democrática también se construye a partir de la dignificación de las víctimas y el reconocimiento de sus identidades: "Escribir el nombre tiene un valor importante, porque no hablamos de estadísticas, hablamos de personas que tienen familias, y es muy importante que sepan dónde pueden llevar un ramo de flores para cerrar este duelo".

Herrera ha dicho que "hablar de memoria democrática no es mirar atrás por tristeza o para reabrir heridas", sino todo lo contrario: es un acto de responsabilidad con el presente y el futuro.