La red Neuromics estudia cómo la alimentación puede influir en la memoria, la atención y el estrés

Laboratorio de Eurecat - EURECAT

TARRAGONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La red Neuromics está estudiando cómo la alimentación puede influir en la memoria, la atención y el estrés, analizando y validando el efecto de ingredientes y alimentos en la salud cognitiva, para hallar soluciones innovadoras en nutrición de precisión.

La red está coordinada por Cnta, participan varios centros tecnológicos (Azti, Ainia, Anfaco Cytma, Eurecat, Asincar) y es un proyecto plurianual (2026-29) y está financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, del Ministerio de Ciencia) dentro del programa de Redes de Excelencia Cervera, informa Eurecat este viernes en un comunicado.

Varios estudios de los últimos años constatan que hay compuestos bioactivos o ingredientes posiblemente vinculados a funciones como la memoria, la atención o la respuesta al estrés, pero hace falta Sin demostrar estos efectos y trasladarlos a productos concretos.

EURECAT: "HACIA LA NUTRICIÓN DE PRECISIÓN"

El director del Área de Biotecnología de Eurecat y coordinador de la red Tecnomifood, Antoni Caimari, ha dicho que Eurecat está aportando su experiencia en nutrición, ciencia y tecnología de los alimentos y ciencias ómicas para "identificar y cuantificar biomarcadores de salud mental y cognitiva, y predecir la respuesta individual a compuestos bioactivos".

El objetivo es avanzar hacia la nutrición de precisión, así como para desarrollar nuevas metodologías" que ayuden a la industria alimentaria a diseñar y desarrollar ingredientes, nutracéuticos y alimentos "con impacto científicamente probado en la función cognitiva, el bienestar emocional y la gestión del estrés".

HACE FALTA "EVIDENCIA CIENTÍFICA"

La coordinadora de la red Neuromics y responsable de Proyectos Estratégicos en Cnta, Inés Echeverria Goñi, ha explicado que el fin es identificar compuestos con potencial, pero también "demostrar su efecto con un nivel de evidencia científica suficiente".

Por eso la red trabaja en integrar distintas herramientas científicas (desde estudios en laboratorio hasta validación en modelos más complejos) para generar datos robustos y útiles que sirvan para un desarrollo eficiente de ingredientes, nutraceúticos y de alimentos con función saludable probada.