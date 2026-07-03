La red de Punts Liles de la Diputación de Barcelona llegará este julio a 21 municipios

Un punto de la red de Punts Liles de la Diputación de Barcelona. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La red de Punts Liles de la Diputación de Barcelona llegarán este mes de julio a 21 municipios de la provincia, con el objetivo de informar, sensibilizar y prevenir actitudes machistas y comportamientos sexistas en espacios públicos.

En la primera quincena del mes habrá un Punt Lila en Sant Adrià de Besòs (4 de julio), Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera y Súria (10 de julio) y la Granada (12 de julio), ha informado este viernes la Diputación en un comunicado.

Estos espacios continuarán su recorrido por los municipios de Olesa de Bonesvalls y Santa Margarida i els Monjos (18); el Papiol, Centelles y Santa Eulàlia de Ronçana (23); Hostalets de Pierola, Sant Fost de Campsentelles, Begues y Canovelles (24); Sant Cugat Sesgarrigues, el Pla del Penedès y Mediona (25); Sant Esteve Sesrovires (26), y Subirats, Vallbona d'Anoia y la Garriga (31).