La red Xaloc de la Diputación de Barcelona logra 250.000 inserciones laborales en 35 años

Archivo - Oficina XALOC en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Red de Servicios Locales de Empleo (Xaloc) impulsada por la Diputación de Barcelona ha contribuido a la inserción laboral de 250.000 personas a lo largo de sus 35 años de historia, ha informado la corporación provincial este miércoles en un comunicado.

Durante este tiempo, la red ha atendido a más de 600.000 ciudadanos, ha asesorado a 114.000 empresas, ha realizado 9 millones de acciones de mejora del empleo y ha abierto 68.000 plazas de formación.

Xaloc da servicio ha 270 municipios de Barcelona, en los que se ha consolidado como uno de los principales instrumentos públicos de intermediación laboral y de desarrollo del mercado de trabajo, consiguiendo que 4 de cada 10 atendidos consiga un empleo.

En 35 años, la red ha gestionado unas 260.000 ofertas de empleo, de las cuales un 54% se han transformado en contratos, y ha facilitado 550.000 inserciones al mercado laboral.

EMPRESAS

Asimismo, Xaloc también se ha convertido en una herramienta de referencia para las empresas que necesitan cubrir plazas o encontrar perfiles profesionales concretos.

En concreto, en sus más de tres décadas de actividad ha promovido 850.000 acciones de apoyo a la búsqueda de talento para conectar las necesidades del tejido productivo con las personas que buscan empleo.